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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:00

  novichok написав:
  alibob написав:написав в чат в додатку, поки чекаю на відповідь, там це не швидко, бувало відповідали і через декілька годин.

Вчора, якимось дивом, додзвонилися мені аж в Херсонську область. Саме запитували чи задоволений клієнт (я) якістю чату. Рідні тижнями не додзвоняться, а від банку не сховаєшся навіть в окупації. :D

Там дзвонить не банк, а підрядник. Мені якось дзвонили кілька днів 18-20 дзвінків на день.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:52

  lel написав:5.4. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:
5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?
т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции? :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:14

  flysoulfly написав:
  lel написав:А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?
т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции? :evil:

Було ще на минулій акції, але не застосовувалось. Нараховувалось грошима.

А взагалі-то класна "плата" за лояльність вийшла. Я, з моменту скасування старої програми лояльності, закривати картку не став, і продовжую отримувати надхождення на неї, хоча міг би використати для цього якусь з багатьох інших карток.
А тепер не зможу скористатись цією програмою. Швидше за все, я все одно не зміг би, але факт.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:46

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Додам трошки.
СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування.
Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 15:05

Проблеми ці з місяців 6 точно.Я колись і в мастєркард звертався і до банку. І вже тоді була відповідь що про проблему знають та вирішують... А віз і нині там.
root
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:44

  root написав:Проблеми ці з місяців 6 точно.Я колись і в мастєркард звертався і до банку. І вже тоді була відповідь що про проблему знають та вирішують... А віз і нині там.

MC вже другий рік не можуть нормально прикрутити сертифікат на сайт мастерпасу, причому місяців 9 вони його просто не оновлювати, а тепер поклали якесь **но, яке ніким не валідується. Виправити 3DS - це просто фантастика для таких "спеціалістів". Якесь посміховисько, а не мультимільярдна корпорація.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 21:17

Сибас шукає студентів у відділ кібербезпеки
:D https://www.digest.pro/calendar/it-security-champ/
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 09:38

  klug написав:Сибас шукає студентів у відділ кібербезпеки
:D https://www.digest.pro/calendar/it-security-champ/

..." пропав дім "..)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 15:27

  klug написав:Сибас шукає студентів у відділ кібербезпеки
:D https://www.digest.pro/calendar/it-security-champ/
це щоб замістити їхніх папєрєдніков, що перейшли до Альф-ПУМБів
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:14

  flysoulfly написав:
  lel написав:5.4. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:
5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?
т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции? :evil:



Після оплати карткою, як можна дізнатися в додатку який був МСС код?
Raymond
 
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