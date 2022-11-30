UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:28
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alibob
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:56
Raymond написав: flysoulfly написав: lel написав:
5.4. Не відповідають умовам та не рахуються при нарахуванні кешбеку:
5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?:
"Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»" Шо, и не деньгами?
т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции?
Після оплати карткою, як можна дізнатися в додатку який був МСС код?
та не, ключевой вопрос: как узнать
ДО ПОКУПКИ
какой будет МСС-код !
flysoulfly
Повідомлень: 1166
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:05
flysoulfly Было б еще лучше, но хотя бы после покупки узнать без обращения на горячую линию или в чат, чтобы по выписке было видно, это бы намного легче было б нам узнавать мсс коды и меньше клопот и работы для консультантов.
Raymond
Повідомлень: 1114
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:39
flysoulfly написав:
та не, ключевой вопрос: как узнать
ДО ПОКУПКИ
какой будет МСС-код !
Кажуть, що можна дізнатись у тих ворожок, що ворожать на курс Біткоїна.
klug
Повідомлень: 7734
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:08
flysoulfly написав:
та не, ключевой вопрос: как узнать
ДО ПОКУПКИ
какой будет МСС-код !
главбух или ФОП продаван должны знать
не все кассирки в курсе что такое МСС
Мизантрóп
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:24
Мизантрóп написав:
главбух или ФОП продаван должны знать
Не смешите. Должны - явно неуместное слово! Могут - это как максимум. Работаю в компании с сотней торговых точек. Что такое MCC знаю только я.
Vorlon
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:03
Vorlon написав: Мизантрóп написав:
главбух или ФОП продаван должны знать
Не смешите. Должны - явно неуместное слово! Могут - это как максимум. Работаю в компании с сотней торговых точек. Что такое MCC знаю только я.
вот вот!
и кэшбэк приносит - как в той рекламе - "маленьке звірятко"
flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:20
klug написав: flysoulfly написав:
та не, ключевой вопрос: как узнать
ДО ПОКУПКИ
какой будет МСС-код !
Кажуть, що можна дізнатись у тих ворожок, що ворожать на курс Біткоїна.
та ладно! ворожки с именами типа Илона...?
Вот вы, профессиональные свинорылы, палюбому знаете заранее - какая где будет категория, - но скрываете
flysoulfly
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