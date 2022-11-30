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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:56
""Вот вы, профессиональные свинорылы, палюбому знаете заранее - какая где будет категория,""
Ніби і так, але...
Вчора було "товари для дому", сьогодні - "тютюнові вироби". І на одній тій самій касі. В них зазвичай терміналів два, яким проведе, таке і буде. А може з-під столу ще й третій витягти... Запам'ятовуйте, записуйте. І це теж не назавжди, термінали міняють, ремонтують і т.і.
Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
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alibob
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:51
ну ОК...
Вот подумал: в ближайший месяц (срок действия сибасовской 10%КБ-акции - или я не так понял? ) - кроме банальных продуктов и лекарств и абонплаты мобильщикам я буду покупать, возможно, только планшет/смартфоны, пауєрбанк, аккумы для телеф. и батарейки для фонарика.
- даст мне Новая сибасКарта 10%КБ при оплате где-то ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:41
Я правильно понимаю, что с завтрашнего дня можно с NEW CARD снять немного денег (экв 5000грн) за границей без комиссии, а исключительно по карточному курсу?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:56
alibob написав:
Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
перед крупною покупкою та банком де видно МСС
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Мизантрóп
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