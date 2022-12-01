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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

""Вот вы, профессиональные свинорылы, палюбому знаете заранее - какая где будет категория,""

Ніби і так, але...
Вчора було "товари для дому", сьогодні - "тютюнові вироби". І на одній тій самій касі. В них зазвичай терміналів два, яким проведе, таке і буде. А може з-під столу ще й третій витягти... Запам'ятовуйте, записуйте. І це теж не назавжди, термінали міняють, ремонтують і т.і.
Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:51

ну ОК...
Вот подумал: в ближайший месяц (срок действия сибасовской 10%КБ-акции - или я не так понял? ) - кроме банальных продуктов и лекарств и абонплаты мобильщикам я буду покупать, возможно, только планшет/смартфоны, пауєрбанк, аккумы для телеф. и батарейки для фонарика.
- даст мне Новая сибасКарта 10%КБ при оплате где-то ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:41

Я правильно понимаю, что с завтрашнего дня можно с NEW CARD снять немного денег (экв 5000грн) за границей без комиссии, а исключительно по карточному курсу?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  alibob написав:Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
перед крупною покупкою та банком де видно МСС
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:19

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Народ, а эта банка живая вообще. Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен с отделением по Вацлава Гавела или у них в принципе банк не живой?
alex2013a90
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