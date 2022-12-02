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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

""Вот вы, профессиональные свинорылы, палюбому знаете заранее - какая где будет категория,""

Ніби і так, але...
Вчора було "товари для дому", сьогодні - "тютюнові вироби". І на одній тій самій касі. В них зазвичай терміналів два, яким проведе, таке і буде. А може з-під столу ще й третій витягти... Запам'ятовуйте, записуйте. І це теж не назавжди, термінали міняють, ремонтують і т.і.
Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:51

ну ОК...
Вот подумал: в ближайший месяц (срок действия сибасовской 10%КБ-акции - или я не так понял? ) - кроме банальных продуктов и лекарств и абонплаты мобильщикам я буду покупать, возможно, только планшет/смартфоны, пауєрбанк, аккумы для телеф. и батарейки для фонарика.
- даст мне Новая сибасКарта 10%КБ при оплате где-то ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:41

Я правильно понимаю, что с завтрашнего дня можно с NEW CARD снять немного денег (экв 5000грн) за границей без комиссии, а исключительно по карточному курсу?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  alibob написав:Перед покупкою на певну суму можна зробити пробну.
перед крупною покупкою та банком де видно МСС
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:19

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Народ, а эта банка живая вообще. Регулярно пытаюсь начиная с 24.02.2022 купить там наличный бакс, говорят такое, по очереди:
1. Валюты нет
2. Кассира нет
3. Света нет
4. Извините тревога, мы не работаем
5. Программа не работает
6. Работает программа только если вы клиент банка
Это у меня только такой мазефакен с отделением по Вацлава Гавела или у них в принципе банк не живой?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Да живой вроде . Обслуживает ФОП счета , с переводами проблем нет . Может с отделениями что-то , но я редкий гость там.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:21

alex2013a90

они такими вещами не очень занимаються ) у них стандартные операции в кассе это если юрлицо кидает на счет наличными от 10 к $ и их слегка бесят подснежники , которые открывают нью-карты , они до конца не понимают всех правил акции и чего немало желающих )
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 00:29

  soups65d542 написав: и их слегка бесят подснежники , которые открывают нью-карты
? "подснежники" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:48

Кешбек

Нужно ждать смс об активации кешбека или в этой акции его не будет в течении суток ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:52

  flysoulfly написав:
  soups65d542 написав: и их слегка бесят подснежники , которые открывают нью-карты
? "подснежники" ?


хаха, это синоним свинорылов
не совсем и не к месту, но пойдет
cohan
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  #<1 ... 100101102103
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