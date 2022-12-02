flysoulfly написав:5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821, 4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752 https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814. Что еще из нужного? А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"
Шо, и не деньгами?т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции? Після оплати карткою, як можна дізнатися в додатку який був МСС код? та не, ключевой вопрос: как узнать[b] ДО ПОКУПКИ какой будет МСС-код !
может кто знает как оплатить коммунальный счет, чтобы был кешбек и МСС не входил в этот список. Буду признателен , можно написать в личку! СПАСИБО!