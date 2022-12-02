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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:01

  SILVER_UA написав:Нужно ждать смс об активации кешбека или в этой акции его не будет в течении суток ?


нет, сказали СМС по даной акции не приходят.
Главное чтобы на момент открытия карты у Вас не было никаких счетов в банке.
Raymond
 
Повідомлень: 1116
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:06

  flysoulfly написав:5.5.6. Покупки в онлайн-казино, електронні гаманці та квазі-кеш. Транзакції за
МСС-кодами, які входять в перелік заборонених, а саме: 6050, 6051, 9754, 6011, 0763, 1520, 1711,1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821,
4829, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5111, 5169, 5933,5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276,7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523,7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651,8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405,9405, 9751, 9752
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... cember.pdf
Не окэшбэчивается:Комуналка 4900, билеты 4011, мобильные- интернет 4814.
Что еще из нужного?
А это что такое?: "Банк має право виплачувати кешбек шляхом нарахування балів в програмі винагород Екстра більше»"

Шо, и не деньгами?т.е. ,я правильно понимаю? - это и есть главное в данной акции? Після оплати карткою, як можна дізнатися в додатку який був МСС код?
та не, ключевой вопрос: как узнать[b] ДО ПОКУПКИ какой будет МСС-код !




может кто знает как оплатить коммунальный счет, чтобы был кешбек и МСС не входил в этот список. Буду признателен , можно написать в личку! СПАСИБО!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:20

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  soups65d542 написав: и их слегка бесят подснежники , которые открывают нью-карты
? "подснежники" ?
хаха, это синоним свинорылов
не совсем и не к месту
кхм... странный синоним :) вообще это ж найденные ранней весной трупы. Тонкий намек на будущие действия гетьманцевых к свинине?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:26

может кто знает как оплатить коммунальный счет, чтобы был кешбек и МСС не входил в этот список.
комуналку оплатить просто перебором вариантов: на самые минимальные суммы попробовать в аппке Пумба (обязательно) всеми вариантами шаблонов - посмотреть результат: где ОК, т.е. в апппке видно что "начислен КБ...грн" и платежи дошли до адресата а не хрензнаеткуда.

Вот другое дело - инет-магазин/маркетплэйс с доставкой в другой город :shock:
тут предлагают в каждом потенциальном кейсе пакетики заказывать отдельным заказом и экспериментируя оплачивать всеми возможными "очередностями" для проверки, штоли - я хз :oops:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:12

flysoulfly
cohan


вообще никто из вас не попал) почитайте , кто такие подснежники в тренажерном зале )
вот так видят работники открывателей нью-кард примерно)))
soups65d542
 
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