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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:51
Додано: Суб 03 гру, 2022 19:07
сертификат Сильпо
Странно, почему-то покупка ньюшкой сертификатов сильпо на сайте не проходит, выдает какую-то фигню
"waiting ...the page is redirecting to merchant do not make any interaction with browser because it can result in the transaction failing"
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