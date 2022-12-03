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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:51

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:а где в приложении можно найти кешбек вообще?
Где он отображается?

В приложении он никак не отображается, только самому просчитывать.


отображается приходом раз в месяц :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:07

сертификат Сильпо

Странно, почему-то покупка ньюшкой сертификатов сильпо на сайте не проходит, выдает какую-то фигню
"waiting ...the page is redirecting to merchant do not make any interaction with browser because it can result in the transaction failing"
Raymond
 
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