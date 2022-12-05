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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:51

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:а где в приложении можно найти кешбек вообще?
Где он отображается?

В приложении он никак не отображается, только самому просчитывать.


отображается приходом раз в месяц :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:07

сертификат Сильпо

Странно, почему-то покупка ньюшкой сертификатов сильпо на сайте не проходит, выдает какую-то фигню
"waiting ...the page is redirecting to merchant do not make any interaction with browser because it can result in the transaction failing"
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:51

  emeta написав:Странная акция у банка
Ни коды ни кешбек по транзакциям не узнаешь..
Не узнать толком вообще карта участвует в акции или нет
Только в конце может быть что-то капнет

До марта месяца все также было, поэтому ничего нового.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Raymond, может сработал один из лимитов по карте? В поддержку банка не обращались?
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:51

  Howl написав:Raymond, может сработал один из лимитов по карте? В поддержку банка не обращались?

нет, с лимитом все ок, а в поддержке ответили что им запрос не поступал.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:15

а пенсам (новые клиенты, 70+ ) Нюшку откроют?
есть смысл дьоргаться, регистрироваться?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:18

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  flysoulfly написав:а пенсам (новые клиенты, 70+ ) Нюшку откроют?

Мамі відкрили до війни
chipmunk
 
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