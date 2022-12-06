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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:51
Додано: Суб 03 гру, 2022 19:07
сертификат Сильпо
Странно, почему-то покупка ньюшкой сертификатов сильпо на сайте не проходит, выдает какую-то фигню
"waiting ...the page is redirecting to merchant do not make any interaction with browser because it can result in the transaction failing"
Додано: Суб 03 гру, 2022 20:51
Додано: Суб 03 гру, 2022 21:45
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Raymond, может сработал один из лимитов по карте? В поддержку банка не обращались?
Додано: Суб 03 гру, 2022 23:51
Додано: Пон 05 гру, 2022 14:15
а пенсам (новые клиенты, 70+ ) Нюшку откроют?
есть смысл дьоргаться, регистрироваться?
Додано: Пон 05 гру, 2022 14:18
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:23
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
яким способом найпростішим закрити рахунок в укрсиббанку ? (з дому це можна чи треба у відділення іти?)
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