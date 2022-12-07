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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 гру, 2022 19:07
Странно, почему-то покупка ньюшкой сертификатов сильпо на сайте не проходит, выдает какую-то фигню
"waiting ...the page is redirecting to merchant do not make any interaction with browser because it can result in the transaction failing"
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Raymond
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:51
emeta написав:
Странная акция у банка
Ни коды ни кешбек по транзакциям не узнаешь..
Не узнать толком вообще карта участвует в акции или нет
Только в конце может быть что-то капнет
До марта месяца все также было, поэтому ничего нового.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 03 гру, 2022 21:45
Raymond, может сработал один из лимитов по карте? В поддержку банка не обращались?
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Howl
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:51
Howl написав:Raymond
, может сработал один из лимитов по карте? В поддержку банка не обращались?
нет, с лимитом все ок, а в поддержке ответили что им запрос не поступал.
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Raymond
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:15
а пенсам (новые клиенты, 70+ ) Нюшку откроют?
есть смысл дьоргаться, регистрироваться?
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flysoulfly
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:18
flysoulfly написав:
а пенсам (новые клиенты, 70+ ) Нюшку откроют?
Мамі відкрили до війни
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chipmunk
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:23
яким способом найпростішим закрити рахунок в укрсиббанку ? (з дому це можна чи треба у відділення іти?)
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Ananas1start
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Додано: Сер 07 гру, 2022 10:16
Ananas1start написав:
яким способом найпростішим закрити рахунок в укрсиббанку ? (з дому це можна чи треба у відділення іти?)
усі в чаті закрив в березні-квітні,на днях карти ще й в метрополітені востаннє притульнув на офлайн прохід
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 гру, 2022 12:40
Кстати...
а за "доход" от КБ стучит Сибас по итогам года, например, в налоговую или УТСЗН ?
получателям соцвыплат как-то особенно аукалось?
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flysoulfly
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