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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:17
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
flysoulfly, сливается информация по кварталам.
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:39
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:16
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
flysoulfly, фактически все должны сливать в налоговую, что вы получили доход.
Это учитывается в общий доход и размер выплат может быть меньше.
В кабинете налоговой или на портале "Дія" закажите бесплатную справку про "виплачені доходи й утримані податки+збори" и, если ранее получали кешбек, то эта информация там должна быть.
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