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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:17
flysoulfly, сливается информация по кварталам.
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Howl
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:39
Howl написав:
сливается информация по кварталам.
Спасибо! ну т.е. в Укрсибе
точно сливается, да?
Так а получателям соцвыплат
эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось
? - у кого был опыт?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 15:16
flysoulfly
, фактически все должны сливать в налоговую, что вы получили доход.
flysoulfly написав:
Так а получателям соцвыплат эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось?
Это учитывается в общий доход и размер выплат может быть меньше.
В кабинете налоговой или на портале "Дія" закажите бесплатную справку про "виплачені доходи й утримані податки+збори" и, если ранее получали кешбек, то эта информация там должна быть.
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Howl
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Додано: Сер 07 гру, 2022 15:21
Howl написав:flysoulfly
, фактически все должны сливать в налоговую, что вы получили доход.
flysoulfly написав:
Так а получателям соцвыплат эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось?
Это учитывается в общий доход и размер выплат может быть меньше.
В кабинете налоговой или на портале "Дія" закажите бесплатную справку про "виплачені доходи й утримані податки+збори" и, если ранее получали кешбек, то эта информация там должна быть.
почему-то мне запомнилось обсуждение на форуме, что совсем не все банки подают фискалам персонифицированную
инфу по КБ-доходу клиента.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 15:35
Раз в год беру бумажную справку в налоговой. Имею таку возможность сидя на диване. Видны были все мои: Приват, Пумб, Альфа, Укрсиб, Тас, Форвард, Идея, Моно, А банк, Кредо. Субсидиант сам декларирует доход, а Минфин его проверяет. Имеет ли возможность и время проверять кэшбэк, - неизвестно.
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lel
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:10
flysoulfly, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
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Howl
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:15
Howl написав:flysoulfly
, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
речь тогда и шла именно про доходы от КБ, а не про депо. Года 3-4 назад. Может с тех пор и ужесточилось отношение банкстеров
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flysoulfly
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