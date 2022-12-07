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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:17

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

flysoulfly, сливается информация по кварталам.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:39

  Howl написав: сливается информация по кварталам.
Спасибо! ну т.е. в Укрсибе точно сливается, да?


Так а получателям соцвыплат эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось? - у кого был опыт?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:16

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

flysoulfly, фактически все должны сливать в налоговую, что вы получили доход.

  flysoulfly написав:Так а получателям соцвыплат эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось?
Это учитывается в общий доход и размер выплат может быть меньше.

В кабинете налоговой или на портале "Дія" закажите бесплатную справку про "виплачені доходи й утримані податки+збори" и, если ранее получали кешбек, то эта информация там должна быть.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:21

  Howl написав:flysoulfly, фактически все должны сливать в налоговую, что вы получили доход.

  flysoulfly написав:Так а получателям соцвыплат эта незадекларированная укрытая ими от государства "прибыль" как-то аукалось?
Это учитывается в общий доход и размер выплат может быть меньше.

В кабинете налоговой или на портале "Дія" закажите бесплатную справку про "виплачені доходи й утримані податки+збори" и, если ранее получали кешбек, то эта информация там должна быть.
почему-то мне запомнилось обсуждение на форуме, что совсем не все банки подают фискалам персонифицированную инфу по КБ-доходу клиента.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:35

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Раз в год беру бумажную справку в налоговой. Имею таку возможность сидя на диване. Видны были все мои: Приват, Пумб, Альфа, Укрсиб, Тас, Форвард, Идея, Моно, А банк, Кредо. Субсидиант сам декларирует доход, а Минфин его проверяет. Имеет ли возможность и время проверять кэшбэк, - неизвестно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:10

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

flysoulfly, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:15

  Howl написав:flysoulfly, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
речь тогда и шла именно про доходы от КБ, а не про депо. Года 3-4 назад. Может с тех пор и ужесточилось отношение банкстеров
flysoulfly
 
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