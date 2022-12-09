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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 01:17

  flysoulfly написав:
  Howl написав:flysoulfly, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
речь тогда и шла именно про доходы от КБ, а не про депо. Года 3-4 назад. Может с тех пор и ужесточилось отношение банкстеров

Там принципово те, чим юридично є КБ у конкретному банку: чи він прописаний як гроші, чи знижка, чи бали, чи виграш і т.д. Щоб це з'ясувати, треба читати правила КБ програми, а не рекламні буклети. У Сибаса - це грошова винагорода, що світиться ц податковій, як додаткове благо. Банки з балами зазвичай не світяться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 08:26

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Обновлюйте додаток - франкобандерівський укрсіб послав услід за руським воєнним кораблем російську мову )
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:43

К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:10

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
Никаких сообщений не будет. Я на следующий день начал пользоваться.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:19

  lel написав:
flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.

Я на следующий день начал пользоваться.
т.е.не в день открытия подключат точно? в отделении шото говорили?
или на следующий - для перестраховки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:16

  flysoulfly написав:
  lel написав:
flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.

Я на следующий день начал пользоваться.
т.е.не в день открытия подключат точно? в отделении шото говорили?
или на следующий - для перестраховки?

Мне в отделении ничего не сказали (от меня узнали об акции), тоже на следующий день начался пользоваться, ждал смс, но она не пришла.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:09

  flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.

На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:19

  ВIВ написав:
  flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении
:shock: а причина такой задержки? _ не выходные ли дни?
flysoulfly
 
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