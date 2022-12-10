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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 01:17
flysoulfly написав: Howl написав:flysoulfly
, по депозитам общая, а по кешбекам персонифицированная.
речь тогда и шла именно про доходы от КБ, а не про депо. Года 3-4 назад. Может с тех пор и ужесточилось отношение банкстеров
Там принципово те, чим юридично є КБ у конкретному банку: чи він прописаний як гроші, чи знижка, чи бали, чи виграш і т.д. Щоб це з'ясувати, треба читати правила КБ програми, а не рекламні буклети. У Сибаса - це грошова винагорода, що світиться ц податковій, як додаткове благо. Банки з балами зазвичай не світяться.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 08:26
Обновлюйте додаток - франкобандерівський укрсіб послав услід за руським воєнним кораблем російську мову )
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:43
К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:10
flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
Никаких сообщений не будет. Я на следующий день начал пользоваться.
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lel
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:19
lel написав:
flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
Я на следующий день начал пользоваться.
т.е.не в день открытия подключат точно? в отделении шото говорили?
или на следующий - для перестраховки?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:16
flysoulfly написав: lel написав:
flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
Я на следующий день начал пользоваться.
т.е.не в день открытия подключат точно? в отделении шото говорили?
или на следующий - для перестраховки?
Мне в отделении ничего не сказали (от меня узнали об акции), тоже на следующий день начался пользоваться, ждал смс, но она не пришла.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:09
flysoulfly написав:
К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:19
ВIВ написав: flysoulfly написав:
К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении
а причина такой задержки? _ не выходные ли дни?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:52
кто здесь?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:32
flysoulfly
Рабочие
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