А есть вариант оплатить нюшкой за моб.связь/интернет, чтоб не МСС 4814 ?.
Можно в личку еслишо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 10:03
А есть вариант оплатить нюшкой за моб.связь/интернет, чтоб не МСС 4814 ?.
Можно в личку еслишо.
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:36
Как вы у них выбили информацию?
У меня в который раз не получилось
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:04
если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?
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