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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:03

А есть вариант оплатить нюшкой за моб.связь/интернет, чтоб не МСС 4814 ?.
Можно в личку еслишо.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1263
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:36

  ВIВ написав:
  flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.

На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении


Как вы у них выбили информацию?

У меня в который раз не получилось
Узнаете участвовала ли ваша карта в этой акции только тогда, когда акция закончится,по другому никак
emeta
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Повідомлень: 2023
З нами з: 19.03.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:04

если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 13.01.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 105106107108
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