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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 10:03
А есть вариант оплатить нюшкой за моб.связь/интернет, чтоб не МСС 4814 ?.
Можно в личку еслишо.
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flysoulfly
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:36
ВIВ написав: flysoulfly написав:
К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.
На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении
Как вы у них выбили информацию?
У меня в который раз не получилось
Узнаете участвовала ли ваша карта в этой акции только тогда, когда акция закончится,по другому никак
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emeta
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Додано: Вів 13 гру, 2022 11:04
если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?
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flysoulfly
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Додано: Сер 14 гру, 2022 01:17
flysoulfly написав:
если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1
покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?
Отримаєте свою 1000грн
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Golf_streem
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Додано: Вів 20 гру, 2022 09:35
Коллеги, по акционному 10% КБ расчет по терминал в последний день 23..12 войдет в КБ или тут по дате проводки посчитае?
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ВIВ
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Додано: Вів 20 гру, 2022 09:44
ВIВ написав:
Коллеги, по акционному 10% КБ расчет по терминал в последний день 23..12 войдет в КБ или тут по дате проводки посчитае?
Тут считают по дате оплаты, не проводки. По крайней мере, раньше так считали.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 21 гру, 2022 13:34
почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?
Или начисление происходит, но сильно не сразу ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 21 гру, 2022 13:44
flysoulfly написав:
почему по нюшке не за все покупки
(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?
Или начисление происходит, но сильно не сразу ?
далеко не сильно сразу...
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S i m
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:02
S i m написав: flysoulfly написав:
почему по нюшке не за все покупки
(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?
Или начисление происходит, но сильно не сразу ?
далеко не сильно сразу...
ну, если не начислилось за 5 суток - мои возможные действия?
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flysoulfly
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