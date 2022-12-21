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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:03

А есть вариант оплатить нюшкой за моб.связь/интернет, чтоб не МСС 4814 ?.
Можно в личку еслишо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:36

  ВIВ написав:
  flysoulfly написав:К открытой сегодня утром NEW CARD когда КБ подключат?
Спасибо за ответ.

На одной через 3 дня, на другой через 2.
СМС не было, узнавал через чат пприложении


Как вы у них выбили информацию?

У меня в который раз не получилось
Узнаете участвовала ли ваша карта в этой акции только тогда, когда акция закончится,по другому никак
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:04

если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 01:17

  flysoulfly написав:если 1000грн максимум КБ по акции 10% с NewCard, то как происходит в подобной ситуации:
условно при оплате 1покупки на 12000грн - начислится 1000грн или не начислится вообще?

Отримаєте свою 1000грн
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:35

Коллеги, по акционному 10% КБ расчет по терминал в последний день 23..12 войдет в КБ или тут по дате проводки посчитае?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 09:44

  ВIВ написав:Коллеги, по акционному 10% КБ расчет по терминал в последний день 23..12 войдет в КБ или тут по дате проводки посчитае?

Тут считают по дате оплаты, не проводки. По крайней мере, раньше так считали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 13:34

почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?


Или начисление происходит, но сильно не сразу ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 13:44

  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?


Или начисление происходит, но сильно не сразу ?


далеко не сильно сразу...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:02

  S i m написав:
  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?


Или начисление происходит, но сильно не сразу ?


далеко не сильно сразу...
ну, если не начислилось за 5 суток - мои возможные действия?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:53

  flysoulfly написав:
  S i m написав:
  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?


Или начисление происходит, но сильно не сразу ?


далеко не сильно сразу...
ну, если не начислилось за 5 суток - мои возможные действия?


у меня бывало и больше 5 суток, пока ещё подождать, а потом или забить или стучать в поддержку...
S i m
 
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  #<1 ... 105106107108
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