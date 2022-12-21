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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:59
flysoulfly написав:
почему по нюшке не за все покупки
(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?
А ви пункт 4.5 правил
читали?
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