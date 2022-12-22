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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:59

  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?

А ви пункт 4.5 правил читали?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:06

  klug написав:
  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?

А ви пункт 4.5 правил читали?
вопрос был про то , что в одном регулярном для меня продуктовом колбаса
- это "продукты", с начислением по нюшке баллов. А в другом регулярном для меня продуктовом колбаса - без начисления баллов (пока?? ) - или она там теперь стал "гемблинг" ?

это ж не из-за ввода пин-кода, да? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:56

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  flysoulfly написав:почему по нюшке не за все покупки(свыше 50... грн ) начисляют баллы в Мастеркард Більше ?

А ви пункт 4.5 правил читали?
вопрос был про то , что в одном регулярном для меня продуктовом колбаса
- это "продукты", с начислением по нюшке баллов. А в другом регулярном для меня продуктовом колбаса - без начисления баллов (пока?? ) - или она там теперь стал "гемблинг" ?

это ж не из-за ввода пин-кода, да? :mrgreen:

Ви ж дали нуль інформації, що, де та за яких обставин Ви купуєте. Тому, я Вам вказав на документ, який конкретно описує, на що потрібно звернути увагу, а Ви вже дивіться уважно, що там за ковбаса і до чого вона прикріплена. Почніть з уточнення МСС на гарячій лінії. У продуктовому дійсно можна зустріти що завгодно, від лотереї до послуг страхування. Мене днями кинула ПУМБа на кілька гривень, бо Олді виявився продуктовим, а не будівельним супермаркетом - зараз у пошуку рецепту тушкованих ключів-зірочок. Така фігня.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:42

Бильше

Новые НьюКард добавляются с серебром, золото как получить ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:08

  SILVER_UA написав:Новые НьюКард добавляются с серебром, золото как получить ?

З таким ніком лише срібні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:23

Вітаємо, ви виконали умови акції “Дива для дивовижних” від UKRSIBBANK.
Відкривайте вікна адвент-календаря з 23 грудня та забирайте свої подарунки
Посмотрим что там за подарки будут. Надеюсь не кольцеброс какой-нибудь
lara_08
 
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