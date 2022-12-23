вопрос был про то , что в одном регулярном для меня продуктовом колбаса - это "продукты", с начислением по нюшке баллов. А в другом регулярном для меня продуктовом колбаса - без начисления баллов (пока?? ) - или она там теперь стал "гемблинг" ?
вопрос был про то , что в одном регулярном для меня продуктовом колбаса - это "продукты", с начислением по нюшке баллов. А в другом регулярном для меня продуктовом колбаса - без начисления баллов (пока?? ) - или она там теперь стал "гемблинг" ?
это ж не из-за ввода пин-кода, да?
Ви ж дали нуль інформації, що, де та за яких обставин Ви купуєте. Тому, я Вам вказав на документ, який конкретно описує, на що потрібно звернути увагу, а Ви вже дивіться уважно, що там за ковбаса і до чого вона прикріплена. Почніть з уточнення МСС на гарячій лінії. У продуктовому дійсно можна зустріти що завгодно, від лотереї до послуг страхування. Мене днями кинула ПУМБа на кілька гривень, бо Олді виявився продуктовим, а не будівельним супермаркетом - зараз у пошуку рецепту тушкованих ключів-зірочок. Така фігня.
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