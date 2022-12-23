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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:43
SILVER_UA написав: lara_08 написав:
Там была ещё одна акция.
Условия выполнил, но никаких смс не получил
А я узнал о ней слишком поздно...хотя всего оставалось на 5 грн.пополнить мобильник.
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