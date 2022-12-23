UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:43
SILVER_UA написав: lara_08 написав:
Там была ещё одна акция.
Условия выполнил, но никаких смс не получил
А я узнал о ней слишком поздно...хотя всего оставалось на 5 грн.пополнить мобильник.
lloydbanksua
Повідомлень: 1268
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:39
lloydbanksua написав: SILVER_UA написав: lara_08 написав:
Там была ещё одна акция.
Условия выполнил, но никаких смс не получил
А я узнал о ней слишком поздно...хотя всего оставалось на 5 грн.пополнить мобильник.
Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.
lara_08
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:25
lara_08 написав:
Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.
Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.
lloydbanksua
Повідомлень: 1268
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:39
lloydbanksua написав: lara_08 написав:
Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.
Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.
А что за акция у Правекса?
lara_08
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:40
lara_08 написав: lloydbanksua написав: lara_08 написав:
Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.
Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.
А что за акция у Правекса?
Кешбек + розыгрыш сертификата Розетка.
https://t.me/tabfinance/602
lloydbanksua
Повідомлень: 1268
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:56
alibob написав:
Додам трошки.
СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування.
Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.
Сегодня появилась форма для введения кода и карта успешно добавилась в мастеркардбильше.
lara_08
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор