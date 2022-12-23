alibob написав:Додам трошки. СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування. Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.
Сегодня появилась форма для введения кода и карта успешно добавилась в мастеркардбильше.
alibob написав:Додам трошки. СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування. Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.
Сегодня появилась форма для введения кода и карта успешно добавилась в мастеркардбильше.
Опа - 23 грудня, акція 10% закінчилася, можна на мастеркард більше віконце дати...