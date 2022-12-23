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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:43

  SILVER_UA написав:
  lara_08 написав:Там была ещё одна акция.

Условия выполнил, но никаких смс не получил

А я узнал о ней слишком поздно...хотя всего оставалось на 5 грн.пополнить мобильник.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1269
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:39

  lloydbanksua написав:
  SILVER_UA написав:
  lara_08 написав:Там была ещё одна акция.

Условия выполнил, но никаких смс не получил

А я узнал о ней слишком поздно...хотя всего оставалось на 5 грн.пополнить мобильник.

Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.
lara_08
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:25

  lara_08 написав:Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.

Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1269
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:39

  lloydbanksua написав:
  lara_08 написав:Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.

Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.

А что за акция у Правекса?
lara_08
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:40

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  lara_08 написав:Та не расстраивайтесь. Там подарки пока не особо. Первый экосумка, который тут назвали диво-шопером. Отправят Новой почтой не скоро.

Та я и не расстраивался) Пусть 1000 грн. честно заработанную отдают. По акции мне больше Правекс сейчас интересен.

А что за акция у Правекса?

Кешбек + розыгрыш сертификата Розетка.
https://t.me/tabfinance/602
lloydbanksua
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Повідомлень: 1269
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:56

  alibob написав:Додам трошки.
СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування.
Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.

Сегодня появилась форма для введения кода и карта успешно добавилась в мастеркардбильше.
lara_08
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:44

  lara_08 написав:
  alibob написав:Додам трошки.
СМС не було і не буде. Ця акція інша - відповідь в чаті після більш ніж добового очікування.
Щодо додавання картки в МС Більше - автоматично не додалася. Спроба додати вручну в кабіні МС Більше не проходить - код від банку приходить, вставити його нікуди. Різні браузери і з телефона і з компа. ГЛ банку проблем не бачить. ГЛ МС відповіла, що проблема в тому, що банк після надсилання СМС клієнту має надіслати на сайт СМ Більше форму з 3Д секюр для вставляння цього коду, а він її не надсилає. Проблемі вже більше місяця, вирішують спеціалісти з обох боків.

Сегодня появилась форма для введения кода и карта успешно добавилась в мастеркардбильше.


Опа - 23 грудня, акція 10% закінчилася, можна на мастеркард більше віконце дати...
alibob
 
Повідомлень: 382
З нами з: 31.01.18
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  #<1 ... 107108109110
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