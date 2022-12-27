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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:16

ВIВ там же указано, что именно оплата. Похоже, что это персональное предложение.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

20 транзакций в смс написано

Зображення
S i m
 
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:02

  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок
Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online.
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

СЭП я так понимаю не входит?

Сумую за такими акціями.
klug
 
Повідомлень: 7788
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:34

  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок
Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online.
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

СЭП я так понимаю не входит?

Тоже пришло. СЭП нет. Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.
lara_08
 
Повідомлень: 543
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  #<1 ... 108109110111
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