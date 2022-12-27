RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:16

ВIВ там же указано, что именно оплата. Похоже, что это персональное предложение.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

20 транзакций в смс написано

Зображення
S i m
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:02

  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок
Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online.
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

СЭП я так понимаю не входит?

Сумую за такими акціями.
klug
 
Повідомлень: 7788
З нами з: 18.08.14
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:34

  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок
Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online.
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

СЭП я так понимаю не входит?

Тоже пришло. СЭП нет. Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.
lara_08
 
Повідомлень: 545
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:43

  lara_08 написав:
  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок
Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online.
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

СЭП я так понимаю не входит?

Тоже пришло. СЭП нет. Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.


сэп бесплатный, вот его и нет, и через интернет в перечислении нет, всё очень даже понятно...
S i m
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:04

S i m
Чтож, остастаются морковки ?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 658
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:09

  ВIВ написав:S i m
Чтож, остастаются морковки ?


спички тоже как вариант...
S i m
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:46

  S i m написав:
  ВIВ написав:S i m
Чтож, остастаются морковки ?


спички тоже как вариант...

Яйца ещё можно, всё равно их нужно для салатов покупать
lara_08
 
Повідомлень: 545
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:51

  lara_08 написав:
  S i m написав:
  ВIВ написав:S i m
Чтож, остастаются морковки ?


спички тоже как вариант...

Яйца ещё можно, всё равно их нужно для салатов покупать


если таким образом говорить, то можно что угодно, но идёт речь чтоб выйти почти сухим из воды, выполнить условия и минимум потратить...
S i m
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:00

яйца нонче на вагу золота :)
greenozon
 
Повідомлень: 14513
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 109110111112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.