ВIВ написав:Пришло такое: UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online. https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf
ВIВ написав:Пришло такое: UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online. https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf
СЭП я так понимаю не входит?
Тоже пришло. СЭП нет. Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.
ВIВ написав:Пришло такое: UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою
Користуйтесь спеціальною пропозицією, у межах якої за 20 оплат карткою, клієнт гарантовано отримує поповнення номіналом 500 гривень на картковий рахунок Для участі в акції необхідно з 27 по 31 грудня 2022 року включно зробити двадцять транзакцій карткою UKRSIBBANK. Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC, зняття коштів в банкоматах інших банків та перекази на картки інших банків в додатку UKRSIB online. https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf
СЭП я так понимаю не входит?
Тоже пришло. СЭП нет. Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.
сэп бесплатный, вот его и нет, и через интернет в перечислении нет, всё очень даже понятно...