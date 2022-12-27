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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113>

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:01

S i m я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:13

  lloydbanksua написав:S i m я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.

Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:18

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:S i m я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.

Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.

Похоже на то. Тогда действительно только "морковки" остаются.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:41

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:S i m я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.

Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.

Написано : Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою. Почему оплата мобильного в приложении или через другой сервис не попадает под это определение?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:57

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Citizen_D написав:Написано : Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою. Почему оплата мобильного в приложении или через другой сервис не попадает под это определение?

Оплата В приложении проходит через счет, а не карту.
Через др. сервис будет зависеть от того, что вы укажете в платеже: счет или карту. Скорее всего таки карту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:02

СЭП с NEWcard наружу без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:05

угу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:13

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Делаю транзакции через интернет. Думаю, подойдет :)
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:18

оплата комуналки на сайті привату підійде під акцію ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:21

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Kalgan написав:оплата комуналки на сайті привату підійде під акцію ?
Сторонній сервіс, оплата з вводом номера картки, терміна дії та СVV- повинна. Але хто їх знає...
lel
 
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