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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:01
S i m я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 20:13
lloydbanksua написав:S i m
я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.
Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.
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lara_08
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Додано: Вів 27 гру, 2022 20:18
lara_08 написав: lloydbanksua написав:S i m
я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.
Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.
Похоже на то. Тогда действительно только "морковки" остаются.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 20:41
lara_08 написав: lloydbanksua написав:S i m
я так понимаю, платежи в UkrsibOnline считаются (тот же телефон пополнить). Так что вполне бюджетный вариант.
Нет. Написано только о платежах на карты других банков через укрсибонлайн.
Написано : Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою
. Почему оплата мобильного в приложении или через другой сервис не попадает под это определение?
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Citizen_D
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Додано: Вів 27 гру, 2022 20:57
Citizen_D написав:
Написано : Під транзакцією мається на увазі оплата платіжною карткою. Почему оплата мобильного в приложении или через другой сервис не попадает под это определение?
Оплата В приложении проходит через счет, а не карту.
Через др. сервис будет зависеть от того, что вы укажете в платеже: счет или карту. Скорее всего таки карту.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:02
СЭП с NEWcard наружу без комиссии?
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emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:05
угу
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:18
оплата комуналки на сайті привату підійде під акцію ?
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Kalgan
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:21
Kalgan написав:оплата комуналки на сайті привату підійде під акцію ?
Сторонній сервіс, оплата з вводом номера картки, терміна дії та СVV- повинна. Але хто їх знає...
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lel
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