А как узнать то подошла транзакция под акцию или нет?
Горячка делится?
Или как с акцией с кешбеком
Узнаете, мол через месяц..
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:22
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
А как узнать то подошла транзакция под акцию или нет?
Горячка делится?
Или как с акцией с кешбеком
Узнаете, мол через месяц..
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
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