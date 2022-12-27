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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А как узнать то подошла транзакция под акцию или нет?
Горячка делится?
Или как с акцией с кешбеком
Узнаете, мол через месяц..

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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:32

  lel написав:
Kalgan написав:оплата комуналки на сайті привату підійде під акцію ?
Сторонній сервіс, оплата з вводом номера картки, терміна дії та СVV- повинна. Але хто їх знає...

Ця акція як на мене відрізняється від минулорічних. Може й зарахують інтернет-оплати, але я не буду ризикувати з інтернет-оплатою, не така вже й проблема пробити ці 20 морковок на касі.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:52

  Monk23 написав:Делаю транзакции через интернет. Думаю, подойдет :)

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