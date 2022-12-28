А как узнать то подошла транзакция под акцию или нет?
Горячка делится?
Или как с акцией с кешбеком
Узнаете, мол через месяц..
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:22
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
А как узнать то подошла транзакция под акцию или нет?
Горячка делится?
Или как с акцией с кешбеком
Узнаете, мол через месяц..
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:32
Ця акція як на мене відрізняється від минулорічних. Може й зарахують інтернет-оплати, але я не буду ризикувати з інтернет-оплатою, не така вже й проблема пробити ці 20 морковок на касі.
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:23
А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.
Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?
А то много разного баласта накопилось по банкам...
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:26
Тогда может:
зняття коштів в банкоматах інших банків.
Или это не бесплатно?
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:26
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:58
Ви були членом "закритого клЮбу"? Мається на увазі їхнє віртуальне відділення в Саміром і Ко. Якщо так пишіть у чаті їм усе закриють дистанційно. Якщо ж до віртуального відділення вас не переводили (себто не мали персмена який періодично намагався втюхати різну лабуду та вітав з днем народження) а просто відкрили картку у відділенні - то закрити ви теж її зможете лише у відділенні. Такий тут сервіс
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