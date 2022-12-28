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банках (гарне і погане) / UKRSIBBANK BNP Paribas Group UKRSIBBANK BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 111112113114 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 18% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 36% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 18% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 3 Всього голосів : 11 Додано: Сер 28 гру, 2022 11:17 lara_08 написав: Искатель написав: А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.

Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?

А то много разного баласта накопилось по банкам... А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?А то много разного баласта накопилось по банкам...

Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было. Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было.

Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів Alien Повідомлень: 1048 З нами з: 12.01.20 Подякував: 39 раз. Подякували: 260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 111112113114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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