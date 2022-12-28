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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:17

  lara_08 написав:
  Искатель написав:А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.
Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?
А то много разного баласта накопилось по банкам...

Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было.

Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів
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