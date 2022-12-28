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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 11:17
lara_08 написав: Искатель написав:
А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.
Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?
А то много разного баласта накопилось по банкам...
Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было.
Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів
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Додано: Сер 28 гру, 2022 11:42
lara_08 написав:
Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.
текст с условиями транзакций прописан чиста"падыбильному",
в этот раз нодосформулировано даже хуже, чем обычно тут бывает.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 15:30
lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Тогда может:
зняття коштів в банкоматах інших банків.
Или это не бесплатно?
Конечно с комиссией.
лучше с дивана переслать 20 раз по 1 грн из аппки на карты других банков, попасть аж на 1% и заниматься спокойно другими делами
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