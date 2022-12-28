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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:17

  lara_08 написав:
  Искатель написав:А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.
Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?
А то много разного баласта накопилось по банкам...

Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было.

Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:42

  lara_08 написав:
  ВIВ написав:Пришло такое:
UKRSIBBANK дарує 500 гривень за розрахунки карткою

https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf


Не совсем мне понятно и с оплатой в интернет.

:evil: текст с условиями транзакций прописан чиста"падыбильному",
в этот раз недосформулировано даже хуже, чем обычно тут бывает.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 28 гру, 2022 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 15:30

  lloydbanksua написав:
  guntherhouse777 написав:Тогда может:
зняття коштів в банкоматах інших банків.

Или это не бесплатно?

Конечно с комиссией.
лучше с дивана переслать 20 раз по 1 грн из аппки на карты других банков, попасть аж на 1% и заниматься спокойно другими делами
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:36

Может кому сгодится
Додаткові бали для нових клієнтів у ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -klientiv/
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:19

  lara_08 написав:Может кому сгодится
Додаткові бали для нових клієнтів у ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -klientiv/
зашибись,
а новому клиенту с регистрацией в ноябре-декабре(до 19) - большое ни-че-го от экстрабильше.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:28

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Может кому сгодится
Додаткові бали для нових клієнтів у ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -klientiv/
зашибись,
а новому клиенту с регистрацией в ноябре-декабре(до 19) - большое ни-че-го от экстрабильше.

Ну так у вас кешбек був. А новим його як пропонують зараз?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:49

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Может кому сгодится
Додаткові бали для нових клієнтів у ЕКСТРА більше від UKRSIBBANK
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -klientiv/
зашибись,
а новому клиенту с регистрацией в ноябре-декабре(до 19) - большое ни-че-го от экстрабильше.

Ну так у вас кешбек був. А новим його як пропонують зараз?
та хто його знає, чи був він чи коли як. Бали в Е.Більше не за все дали.
А новим усім, думаю, зараз 500 грн за 4,5 діб дають заробити.
швидкігроші.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:38

  flysoulfly написав:Ну так у вас кешбек був. А новим його як пропонують зараз?
та хто його знає, чи був він чи коли як. Бали в Е.Більше не за все дали.
А новим усім, думаю, зараз 500 грн за 4,5 діб дають заробити.
швидкігроші.[/quote]

та лан, надо радоваться что кешбечный гигант вернулся

как радуемся Сильпо и Мастеркарду
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:44

  cohan написав:
  flysoulfly написав:та хто його знає, чи був він чи коли як. Бали в Е.Більше не за все дали.
А новим усім, думаю, зараз 500 грн за 4,5 діб дають заробити.
швидкігроші.
та лан, надо радоваться что кешбечный гигант вернулся

как радуемся Сильпо и Мастеркарду
а шо, токо тут про радость Сильпо?

тыдыщ:

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 4ea5d89ea/

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 143389707/
flysoulfly
 
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