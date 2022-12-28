Додано: Сер 28 гру, 2022 11:17

lara_08 написав: Искатель написав: А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.

Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?

А то много разного баласта накопилось по банкам... А мне ничего не приходит, карты (моя и жены) с апреля лежат без дела.Можно их удаленно закрыть, чтобы специально в отделение не ездить?А то много разного баласта накопилось по банкам...

Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было. Просто возьмите и напишите каждый в чате, чтобы вам закрыли счета. В мае по дочке мы так сделали. Там присылают заявление на закрытие счета, которое нужно подтвердить. Персонального менеджера при этом у неё не было.

Ну я в грудні писав і мені відповіли що лише йти у відділення. При тому що я був свого часу у віртуальному і мав персмена, який ще влітку мене з днем народження поздоровляв. Більше того виявилось що оскільки я минулої зими закрив н'юшку а відкрив ZKP то мене нібито виключили з віртуального відділення та перевели у те де я отримав останню картку. І вишенька на торті - коли у цьому ж відділенні минулої зими закривав н'юшку - мене послали у преміум сектор цього ж відділення бо буцімто у загальній частині цього відділення нема прав на закриття преміум карток. А вже цієї зими коли прийшов закривати ZKP - і відразу поперся у преміальне, де власне картку і відкрив - на мена там як на прибульця цього разу дивились - мовляв такими дрібницями преміальщики не займаються і ідти треба виключно у загальну чергу. Отже сібас правила міняє по кілька разів на рік. Але в чому я згоден - написати в чат треба - вдасться картки закриють, ні - чекатимуть кращих часів