RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 112113114115

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:45

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:та хто його знає, чи був він чи коли як. Бали в Е.Більше не за все дали.
А новим усім, думаю, зараз 500 грн за 4,5 діб дають заробити.
швидкігроші.
та лан, надо радоваться что кешбечный гигант вернулся

как радуемся Сильпо и Мастеркарду
а шо, токо тут про радость Сильпо?

тыдыщ:

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 4ea5d89ea/

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 143389707/


и это хорошо
лишь бы потом не аанулировали но мастер платит как понимаю
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 112113114115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2113)
29.12.2022 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.