flysoulfly написав:а шо, токо тут про радость Сильпо?
тыдыщ:
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 4ea5d89ea/ https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 143389707/
и это хорошо
лишь бы потом не аанулировали но мастер платит как понимаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:45
и это хорошо
лишь бы потом не аанулировали но мастер платит как понимаю
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:50
як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку
в частині "та перекази на картки інших банків в додатку
UKRSIB online."
СЕП чи п2п?
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:58
може перекази саме на картки,а не рахунки
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:00
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:45
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