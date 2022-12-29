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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:45
и это хорошо
лишь бы потом не аанулировали но мастер платит как понимаю
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cohan
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:50
як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf
в частині "та перекази на картки інших банків в додатку
UKRSIB online."
СЕП чи п2п?
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greenozon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:58
може перекази саме на картки,а не рахунки
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Мизантрóп
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:00
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lara_08
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:45
greenozon написав:
як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку
СЕП чи п2п?
п2п
платно
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:08
flysoulfly написав:
п2п
платно
1%, копійка з гривні
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novichok
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:59
novichok написав: flysoulfly написав:
п2п
платно
1%, копійка з гривні
Так
А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:26
flysoulfly написав:
А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз
А 20х20 це вже цілих 4 (штири!) гривні
Куме, ми розтрачуємось!
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Ferlakur
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