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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:45

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:та хто його знає, чи був він чи коли як. Бали в Е.Більше не за все дали.
А новим усім, думаю, зараз 500 грн за 4,5 діб дають заробити.
швидкігроші.
та лан, надо радоваться что кешбечный гигант вернулся

как радуемся Сильпо и Мастеркарду
а шо, токо тут про радость Сильпо?

тыдыщ:

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 4ea5d89ea/

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 143389707/


и это хорошо
лишь бы потом не аанулировали но мастер платит как понимаю
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:50

як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

в частині "та перекази на картки інших банків в додатку
UKRSIB online."

СЕП чи п2п?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:58

  greenozon написав:як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

в частині "та перекази на картки інших банків в додатку
UKRSIB online."

СЕП чи п2п?

може перекази саме на картки,а не рахунки :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:00

  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку
https://ukrsibbank.com/wp-content/uploa ... .12.22.pdf

в частині "та перекази на картки інших банків в додатку
UKRSIB online."

СЕП чи п2п?

може перекази саме на картки,а не рахунки :roll:

:)
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:45

  greenozon написав:як гадаєте, що саме малось на увазі в умовах акції 500 грн від банку

СЕП чи п2п?
п2п

платно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:08

  flysoulfly написав:п2п

платно

1%, копійка з гривні
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:59

  novichok написав:
  flysoulfly написав:п2п

платно

1%, копійка з гривні
Так

А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:26

  flysoulfly написав:А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз


А 20х20 це вже цілих 4 (штири!) гривні :!: Куме, ми розтрачуємось!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:01

  Ferlakur написав:
  flysoulfly написав:А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз


А 20х20 це вже цілих 4 (штири!) гривні :!: Куме, ми розтрачуємось!

егеж! особливо коли майже ніде взять терміново ті 20х20 +4

:shock: а що, про від 20грн - то правда?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:10

горячая линия сама не в курсе дела что там транзаккция, а что нет при переводах
проще набрать спичек да салфеток
emeta
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