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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:43

  flysoulfly написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:п2п

платно

1%, копійка з гривні
Так

А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз

Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:01

  guntherhouse777 написав:Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн

В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1290
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Подякував: 61 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:14

  lloydbanksua написав:
  guntherhouse777 написав:Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн

В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.

Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:05

  guntherhouse777 написав:
  lloydbanksua написав:
  guntherhouse777 написав:Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн

В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.

Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму

І тому мінімальної суми таки немає, так і відповідають в чаті.
Melanor1
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.11.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 113114115116
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