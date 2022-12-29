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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:43
flysoulfly написав: novichok написав: flysoulfly написав:
п2п
платно
1%, копійка з гривні
Так
А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:01
guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:14
lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:05
guntherhouse777 написав: lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму
І тому мінімальної суми таки немає, так і відповідають в чаті.
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Melanor1
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