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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:43
flysoulfly написав: novichok написав: flysoulfly написав:
п2п
платно
1%, копійка з гривні
Так
А ще є дуже неперевірені чутки, щоб від 20грн за раз було, тобто вже від 20 копійок за раз
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:01
guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:14
lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:05
guntherhouse777 написав: lloydbanksua написав: guntherhouse777 написав:
Ссылку на пункт в оф. Условиях киньте за 20 грн
В официальных условиях нет ни слова о сумме транзакции, в частности, об 20 грн.
Так поэтому и попросил)
Нет там ни слова за мин сумму
І тому мінімальної суми таки немає, так і відповідають в чаті.
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Melanor1
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:06
просто уже бывал случай, когда минималки не было, а потом выяснилось что минималка 20 гривен, сейчас тёплая линия сказала от одной копейки, но им веры уже нету...
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S i m
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:22
S i m написав:
просто уже бывал случай, когда минималки не было, а потом выяснилось что минималка 20 гривен, сейчас тёплая линия сказала от одной копейки, но им веры уже нету...
Опять прислали на Вайбер сообщение об акции 500 грн. за 20 расчетов картой. Вроде всё также, но в программе акции зачем-то поменяли дату с 27 на 26 декабря и в имени файла теперь 26 вместо 27. Сегодня уже третий раз получается прислали. До этого присылали 27 и 28 декабря.
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lara_08
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