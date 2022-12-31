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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:14
Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)
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nighthawk5
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