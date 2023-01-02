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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:49
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:38
30 грудня 2022 до 15 лютого 2023 року, UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає спеціальну пропозицію для підтримки клієнтів «Гарантована 1000 грн для тисячі клієнтів».
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:22
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти
України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче
критеріям:
3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку.
тут ожидаемо
а вот с первой 1000 похоже на мухлеж
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