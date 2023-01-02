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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:49

  nighthawk5 написав:Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)


Снять или перевести намного легче...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:38

30 грудня 2022 до 15 лютого 2023 року, UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає спеціальну пропозицію для підтримки клієнтів «Гарантована 1000 грн для тисячі клієнтів».
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -tisyachi/
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:22

  lara_08 написав:30 грудня 2022 до 15 лютого 2023 року, UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає спеціальну пропозицію для підтримки клієнтів «Гарантована 1000 грн для тисячі клієнтів».
https://ukrsibbank.com/news-post/ukrsib ... -tisyachi/


3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти
України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче
критеріям:
3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку.

тут ожидаемо
а вот с первой 1000 похоже на мухлеж
cohan
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Повідомлень: 4900
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:40

прилетел кишмиш 10%
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:42

  emeta написав:прилетел кишмиш 10%

и мне
lara_08
 
Повідомлень: 563
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:05

  emeta написав:прилетел кишмиш 10%

Теперь ждём 500 грн :lol:
lloydbanksua
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Повідомлень: 1299
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