Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)
nighthawk5 написав:Мені теж три рази приходило, імхо 20 транзакцій за кілька днів це трохи забагато - я за місяць стільки можу і не набрати. А спеціально бігати заради такої винагороди хтозна-коли - таке собі, на любителя)
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям: 3.1.1 На момент участі в акції не мають діючого рахунку в Банку.