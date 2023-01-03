Да, как и по 1000. Поэтому был приятно удивлен, что вчера пришло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:00
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:48
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Коллеги, есть ли кто, кому ещё не выплатили 1000 по акции 10% КБ ?
Половина подопечных получила ЗП вчера, вторая половина - тишина.
*По условиям начисление и выплата может быть произведена в срок до 15/01.
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