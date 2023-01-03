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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:00

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ждём 500 грн

Там срок до 15.01 ?

Да, как и по 1000. Поэтому был приятно удивлен, что вчера пришло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Коллеги, есть ли кто, кому ещё не выплатили 1000 по акции 10% КБ ?

Половина подопечных получила ЗП вчера, вторая половина - тишина.

*По условиям начисление и выплата может быть произведена в срок до 15/01.
STIGA
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